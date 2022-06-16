2022 Voleybol Dünyası Plaj Voleybolu şampiyonası başlıyor - Haberler

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2022 Voleybol Dünyası Plaj Voleybolu şampiyonası başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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2022 Voleybol Dünyası Plaj Voleybolu şampiyonası başlıyor

2022 Voleybol Dünyası Plaj Pro Turu Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde başlıyor.

2022 Voleybol Dünyası Plaj Pro Turu Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde başlıyor.

Ayvalık'ın dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajları'nda 16-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu öncülüğünde, Türkiye Voleybol Federasyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve bölgedeki turistik otellerin katkılarıyla organize edilen plaj voleybolu şampiyonasında 28 kadın, 28 erkek voleybol takımları mücadele edecek.

İkişer kişilik takımlar halinde gerçekleşecek olan karşılaşmalar, Sarımsaklı Plajları'nda iki ayrı sahada gerçekleşecek.

16 Haziran Perşembe günü saat 09.00'da eleme karşılaşmalarıyla başlayacak olan şampiyonada, final mücadeleleri ise 19 Haziran günü düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj ve Kar Voleybolu Yöneticisi Oğuz Değirmenci yaptığı açıklamada Avrupa'nın dört bir yanından gelecek olan ünlü plaj voleybolcularından oluşan ekiplerin nefes kesecek mücadelelerini izleyebilmek için voleybol severleri şampiyonaya davet etti. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Sarımsaklı Balıkesir voleybol Spor Haberler

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