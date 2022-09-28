Üye Girişi
Haberi Paylaş

2022 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda şampiyon Ziraat Bankkart

Spor Haberleri

2022 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda şampiyon Ziraat Bankkart

2022 Spor Toto Şampiyonlar Kupası, Arkas Spor'u 3-0 yenen Ziraat Bankkart'ın oldu.

2022 Spor Toto Şampiyonlar Kupası, Arkas Spor'u 3-0 yenen Ziraat Bankkart'ın oldu.

Geçtiğimiz sezonun lig şampiyonu Ziraat Bankkart ile kupa şampiyonu Arkas Spor, 2022 Sporr Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi 3-0 kazanan Ziraat Bankkart kupayı 3. kez müzesine götürdü.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erhan Alpaslan

Ziraat Bankkart: Tuinstra, Faik Samet, Arslan, Atanasov, Bedirhan, Ter Maat, Berkay (L) (Ahmet, Halil İbrahim)

Arkas Spor: Ulaş, Burutay, Mustafa, Efe, Mirza, McDonnell, Caner (L), Ahmet (L) (Enes, Bertuğ)

Setler: 25-19, 26-24, 25-20

Süre: 1 saat 26 dk (25 30 31)

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu Arkas Spor voleybol Ankara Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title