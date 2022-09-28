2022 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda şampiyon Ziraat Bankkart Spor Haberleri 2022 Spor Toto Şampiyonlar Kupası, Arkas Spor'u 3-0 yenen Ziraat Bankkart'ın oldu. 2022 Spor Toto Şampiyonlar Kupası, Arkas Spor'u 3-0 yenen Ziraat Bankkart'ın oldu. Geçtiğimiz sezonun lig şampiyonu Ziraat Bankkart ile kupa şampiyonu Arkas Spor, 2022 Sporr Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi 3-0 kazanan Ziraat Bankkart kupayı 3. kez müzesine götürdü. Salon: TVF Başkent Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erhan Alpaslan Ziraat Bankkart: Tuinstra, Faik Samet, Arslan, Atanasov, Bedirhan, Ter Maat, Berkay (L) (Ahmet, Halil İbrahim) Arkas Spor: Ulaş, Burutay, Mustafa, Efe, Mirza, McDonnell, Caner (L), Ahmet (L) (Enes, Bertuğ) Setler: 25-19, 26-24, 25-20 Süre: 1 saat 26 dk (25 30 31) (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Voleybol Federasyonu Arkas Spor voleybol Ankara Spor Güncel Haberler

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