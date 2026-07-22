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20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri için kampa girdi

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20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemeleri hazırlıkları için Ankara'da kampa başladı.

20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemeleri'nin hazırlıkları için Ankara'da kampa başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, 19-23 Ağustos tarihlerinde Bosna Hersek'te düzenlenecek 2027 Kadınlar Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası 1. Raunt Elemeleri için Ankara'da kampa girdi.

Milliler, 18 Ağustos'a kadar Ankara'da gerçekleştireceği kampta teknik ve taktik çalışmaların yanı sıra kondisyon ve fiziksel hazırlık antrenmanlarına devam edecek.

Kampın ardından ay-yıldızlılar, Bosna Hersek'e hareket edecek.

20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı'nın kampa başlayan geniş sporcu kadrosu şöyle:

Selin Yener, Zeynep Penelope Darnel, Elif İlhan, Güz Özerol, Sevgin Temel, Ceyda Ünsal, Dila Karaboğa, Begüm Ceyda Cılız, Zehra Kolsuz, Minel Nefin Özen, Ceylin Avcı, Hiranur Baygara, Melis Özengin, Derinsu Bihan, Öykü Saruhan, Melis Başaran, Derin Yıldız, Duru Zeren, Zeynep Nur Altıntaş, Sude Kale, Defne Yıldız, Lal Lüleci.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
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