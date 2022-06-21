20 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor 20 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı, Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor. 20 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı, Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) Ankara'daki merkezinde kamplarına devam eden milliler, 2-10 Temmuz tarihlerinde Avrupa Şampiyonası B Klasmanı maçlarında oynayacak. Başantrenör İsmail Tarakçı yönetiminde çalışmalarını sürdüren milli takım kampında 22 oyuncu yer alıyor. Avrupa Şampiyonası B Klasman ilk ayak maçlarında Türkiye, Avusturya, Hollanda, Slovakya, Gürcistan ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor. A Grubu'nda ise Çekya, Letonya, Finlandiya ve Bulgaristan bulunuyor. Şampiyona gruplarını lider bitiren takımlar Avrupa Şampiyonası'nda A klasmana yükselecek. 20 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: "Ahmet Furkan Civan, Eren Alp Mete, Sefa Kocabayır, Arda Köse, Efe Karapınar, Danyel Kaya, Emirhan Aydemir, Doğukan Şirin, Mehmet Tolga Aşçı, Batuhan Caymaz, Sadık Emre Herseklioğlu, Berat Bilal Çebi, Onur Eren Gedikli, Kayra Mete, Eyüp Arda Yıldız, Sertan Can Erdoğan, Ali Eren Şahin, Yiğit Salim Yılmaz, Bayram Kasırga, Efe Şakir Cihan, Mevlüt Kaan Günay, Eren Özekçin" AA / Fatih Çakmak - Spor Bulgaristan Spor Haberler

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