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Hentbol: Avrupa 20 Yaş Altı Erkekler Şampiyonası

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Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası B Grubu ilk maçında İsviçre'ye 50-32 mağlup oldu. İlk yarıyı 20-19 geride bitiren milliler, ikinci devrede farkı kapatamadı. Gruptaki ikinci maç yarın Faroe Adaları ile.

Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası B Grubu'ndaki ilk maçında İsviçre'ye 50-32 yenildi.

Romanya'nın Kaloşvar kentinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 20-19 geride bitiren Türkiye, ikinci devrede farkın açıklamasını engelleyemedi.

Ay-yıldızlılar, gruptaki 2. maçında yarın TSİ 14.30'da Faroe Adaları ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
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