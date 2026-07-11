Hentbol: Avrupa 20 Yaş Altı Erkekler Şampiyonası

20 Yaş Altı Erkek Hentbol Milli Takımı, Romanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası B Grubu'ndaki son maçında Sırbistan'ı 30-29 yendi.

Cluj kentindeki Turda Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 14-13 önde geçen milli takım, karşılaşmayı da 30-29 kazanarak grubundaki tek galibiyete imza attı. Milliler, ilk iki maçta İsviçre'ye 50-32, Faroe Adaları'na da 40-28 yenilmişti.

Ay-yıldızlı takım, şampiyonanın ikinci aşamasında diğer grupların 3. ve 4. sırasındaki ekiplerle eşleşeceği yeni bir 4'lü grupta sıralama maçları oynayacak.