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Hentbol: Avrupa 20 Yaş Altı Erkekler Şampiyonası

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20 Yaş Altı Erkek Hentbol Milli Takımı, Romanya'daki Avrupa Şampiyonası B Grubu son maçında Sırbistan'ı 30-29 yenerek ilk galibiyetini aldı. İlk iki maçta mağlup olan milliler, sıralama maçlarına katılacak.

20 Yaş Altı Erkek Hentbol Milli Takımı, Romanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası B Grubu'ndaki son maçında Sırbistan'ı 30-29 yendi.

Cluj kentindeki Turda Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 14-13 önde geçen milli takım, karşılaşmayı da 30-29 kazanarak grubundaki tek galibiyete imza attı. Milliler, ilk iki maçta İsviçre'ye 50-32, Faroe Adaları'na da 40-28 yenilmişti.

Ay-yıldızlı takım, şampiyonanın ikinci aşamasında diğer grupların 3. ve 4. sırasındaki ekiplerle eşleşeceği yeni bir 4'lü grupta sıralama maçları oynayacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
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