Oregon'da U20 Atletizm Şampiyonası Başladı, 5 Türk Sporcu Yarışacak

ABD'nin Oregon eyaletinde düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası başladı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre organizasyonda, Türkiye'yi Zeynep Özkara, Duru İklim Kadanalı, Koray Uygun, İpek Özkavlak ve Eylül Dönmez temsil ediyor.

Şampiyonada Zeynep Özkara kadınlar 800 metre, Duru İklim Kadanalı kadınlar 400 metre engelli, Koray Uygun erkekler 110 metre engelli, İpek Özkavlak kadınlar 5000 metre yürüyüş ve Eylül Dönmez kadınlar üç adım atlama branşlarında mücadele edecek.

Ay-yıldızlı sporcular, organizasyonda final ve madalya hedefiyle yarışacak.

Kaynak: AA