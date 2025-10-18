Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilyurt Belediyesince düzenlenen 20. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri başladı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, müsabakalar öncesindeki konuşmasında, geleneksel ata sporu karakucak güreşlerinin gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini söyledi.

Gençlerin bu sporu devam ettirmesini önemsediklerini anlatan Geçit, "Ulusal düzeyde yaklaşık 300 sporcu, uluslararası düzeyde ise 10 sporcumuz katıldı. Şehri ayağa kaldırmak sadece konut, ticarethane, ofis ve dükkan yapmaktan ibaret olmadığını biliyoruz. Şehri ayağa kaldırmak, tarih, kültür, sanat ve spor gibi alanlarda kalkınmayı gerektirir. Güreş turnuvasını da şehri ayağa kaldırmanın önemli bir aşaması olarak görüyoruz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise geleneksel hale gelen festival ve fuarları ihmal etmeden yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de selamlama konuşması yaptı.

Down sendromlu çocukların güreş gösterisinin ardından müsabakalar başladı.