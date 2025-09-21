20'nci Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri Şampiyonu Recep Kara Oldu

BAHÇELİEVLER Belediyesi tarafından düzenlenen 20'nci Geleneksel Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri, Türkiye'nin dört bir yanından gelen pehlivanların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Ankara, Antalya, İstanbul, Balıkesir ve Kocaeli gibi şehirlerden gelen toplam 500 pehlivan, Bahçelievler Kocasinan Er Meydanı'nda boy gösterdi. Katılan pehlivanlardan 26'sı başpehlivan kategorisinde yer aldı.

Organizasyona ev sahipliği yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, güreş alanında davul-zurna eşliğinde vatandaşları selamladı. Türk bayrağı açan pehlivanlarla kortej yürüyüşü gerçekleştiren Bahadır, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, "Bugün 20'ncisini yaptığımız Kocasinan Yağlı Güreşleri, Tarihi Kırkpınar'dan sonra İstanbul'un en büyük ve en güzel geleneksel organizasyonlarından birisi. Emeği geçen herkese; hakemlerimize, katılan tüm pehlivanlarımıza, seyircilerimize, sevgili protokolümüze ve basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Dr. Bahadır, konuşmasında Türk milletinin tarihine, kültürüne ve spor mirasına da vurgu yaparak "Bu tarihi anı hep yaşatmak lazım. Bizim kanımızda, geleceğimizde ülkesini seven insanlar var. Sanatta, sporda, tıpta, savunma sanayinde, mühendislikte, her alanda en ileri olacaksınız. Tarihi güreşimizi unutmayacağız. Güreş, peygamber sanatıdır. Peygamber Efendimizin övdüğü bir meslektir" ifadelerini kullandı.

Sporun yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen projeler hakkında da bilgi veren Bahadır, bu yaz döneminde Bahçelievler Belediyesi tarafından açılan spor okullarına gösterilen ilgiyi şu sözlerle dile getirdi:

"Yaklaşık 15 bin branşta çocuğumuz, gencimiz 30 farklı yaz spor okulundan faydalandı. Özel bireylerimiz, engelli arkadaşlarımız da bu imkanlardan faydalandı. Spor eğitimlerimizi ve desteklerimizi sürdürüyoruz."

2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Mustafa Taş, "Bugün Bahçelievler Belediyesi himayesinde güreşler yapılıyor. Bende bu topraklarda doğdum, büyüdüm. Güreşe burada başladım. Böyle bir dönemde yağlı güreşe destek sunduğu için başkanıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

ALTIN KEMERİ RECEP KARA ALDI

Müsabakalarda finale yükselen Recep Kara, rakibini mağlup ederek şampiyon oldu. İsmail Koç'un ikinci olduğu finalin ardından, şampiyonluk ve altın kemerini kupasını Recep Kara'ya Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır takdim etti.