20 Mayıs Cuma Spor Gündemi - Haberler

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18.00 İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın son gününde final karşılaşmaları oynanacak ve madalya seremonisi gerçekleştirilecek. Müsabakaları Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip edecek.

Demirören Haber Ajansı / Spor