20 Mayıs Cuma Spor Gündemi - Haberler

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20 Mayıs Cuma Spor Gündemi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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20 Mayıs Cuma Spor Gündemi

Vincent Poirier: Bir savaşımız daha var"Henüz bitmedi"Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da Barcelona'yı eleyerek finalde Anadolu Efes'in rakibi olan Real Madrid'in yıldız oyuncusu Vincent Poirier, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Vincent Poirier: Bir savaşımız daha var

"Henüz bitmedi"

Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da Barcelona'yı eleyerek finalde Anadolu Efes'in rakibi olan Real Madrid'in yıldız oyuncusu Vincent Poirier, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Trabzonsporlu Djaniny: Gördüğüm şeyler muazzamdı

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'da futbol kariyerinin 3'üncü şampiyonluğunu yaşayan Djaniny Semedo, "Trabzonspor'a geldiğimde belki de kutlamaların bu denli olabileceğini, insanların bu kadar mutlu olabileceğini tahmin edememiştim. Burada şampiyon olursak 'ne olur' diye düşünüyorduk ama gördüğüm şeyler gerçekten muazzamdı" dedi.

Rıza Çalımbay: Tarihi maçı hep birlikte değerlendirmemiz gerekiyor

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kupa finalinin büyük önem taşıdığını belirterek, "Sivas için tarihi bir gün. Bunu hep birlikte değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.

TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE FİNALİNE DOĞRU

13.00 Anadolu Efes ve Real Madrid takımlarının başantrenörleri ve birer oyuncusu, final maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısına katılacak.

18.20 Anadolu Efes oyuncuları röportaj için Mixed Zone'a gelecek.

18.40 Anadolu Efes, Real Madrid ile oynayacağı final maçı öncesi son antrenmanını gerçekleştirecek.

SPOR TOTO SÜPER LİG

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray

20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor

SPOR TOTO 1'İNCİ LİG

17.00 Beypiliç Boluspor - Altınordu

17.00 Tuzlaspor - Yılport Samsunspor

20.00 İstanbulspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor

20.00 Altaş Denizlispor - BB Erzurumspor

20.00 Balıkesirspor - Eyüpspor

TRABZONSPOR

Bordo-mavili ekip, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürecek.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli ekip, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

Takım, Malatya'ya gidecek.

BEŞİKTAŞ

18.00 Siyah-beyazlı ekip, Konyaspor maçı öncesi son antrenmanını gerçekleştirecek.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılılar Antalyaspor maçı için bu kente gidecek.

ALTAY

İzmir ekibinde olağanüstü genel kurul gerçekleştirilecek.

U17 AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLERİ

14.30 Türkiye - Sırbistan

TFF 2'NCİ LİG PLAY-OFF YARI FİNAL

16.00 Bodrumspor - An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor

20.00 Teco Karacabey Belediye Spor - Tarsus İdman Yurdu

BOKS

18.00 İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın son gününde final karşılaşmaları oynanacak ve madalya seremonisi gerçekleştirilecek. Müsabakaları Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip edecek.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Anadolu Efes, Real Madrid, Euroleague, Barcelona, Spor, Haberler

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