20 maç için servet alacak! Domenec Torrent'e dudak uçuklatan ücret
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30 Nisan'daki seçimde yeni başkanın belirlenmesinin ardından Domenec Torrent'le yola devam edilmesi beklenmiyor. Yeni başkan İspanyol hocayı gönderirse kulüp 2.6 milyon euro fatura ödeyecek.
Galatasaray'da Başkan Burak Elmas idari yönden ibra edilmedi. Sarı-Kırmızılılar, 30 Nisan'da yeni başkanını seçecek. Burak Elmas'ın göreve getirdiği Domenec Torrent'le yola devam edilme ihtimali zayıf görülüyor.
Yeni başkan, Katalan hocayla çalışmak istemezse, 2022-23 sezonunda geçerli olan 1.5 milyon avroluk yıllık ücretini ödemek zorunda. 12 maça çıkan Torrent, sezon sonuna kadar görevde kalması halinde takımının başında 20 maçı görmüş olacak.
Takvim'in haberine göre; gelecek sezon 1.5 milyon euro kazanacak olan Torrent, bu sezonki hak edişi olan 1 milyon 100 bin euro ile birlikte görevine son verilmesi halinde Cimbom'a 2.6 milyon euroya patlayacak.
Süper Lig'de 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 1.1 puan ortalaması yakaladı. Avrupa Ligi'nde ise 2 maçta Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapan İspanyol hoca, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Torrent'in sözleşmesinde 200 bin euro şampiyonluk primi de bulunuyor.