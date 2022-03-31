20 maç için servet alacak! Domenec Torrent'e dudak uçuklatan ücret

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas idari yönden ibra edilmedi. Sarı-Kırmızılılar, 30 Nisan'da yeni başkanını seçecek. Burak Elmas'ın göreve getirdiği Domenec Torrent'le yola devam edilme ihtimali zayıf görülüyor.

20 MAÇ GÖRECEK

Yeni başkan, Katalan hocayla çalışmak istemezse, 2022-23 sezonunda geçerli olan 1.5 milyon avroluk yıllık ücretini ödemek zorunda. 12 maça çıkan Torrent, sezon sonuna kadar görevde kalması halinde takımının başında 20 maçı görmüş olacak.

2.6 MİLYON EURO

Takvim'in haberine göre; gelecek sezon 1.5 milyon euro kazanacak olan Torrent, bu sezonki hak edişi olan 1 milyon 100 bin euro ile birlikte görevine son verilmesi halinde Cimbom'a 2.6 milyon euroya patlayacak.

PUAN ORTALAMASI DÜŞÜK

Süper Lig'de 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 1.1 puan ortalaması yakaladı. Avrupa Ligi'nde ise 2 maçta Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapan İspanyol hoca, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Torrent'in sözleşmesinde 200 bin euro şampiyonluk primi de bulunuyor.

Spor