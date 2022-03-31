20 maç için servet alacak! Domenec Torrent'e dudak uçuklatan ücret - Haberler

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20 maç için servet alacak! Domenec Torrent'e dudak uçuklatan ücret

Spor
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30 Nisan'daki seçimde yeni başkanın belirlenmesinin ardından Domenec Torrent'le yola devam edilmesi beklenmiyor. Yeni başkan İspanyol hocayı gönderirse kulüp 2.6 milyon euro fatura ödeyecek.

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas idari yönden ibra edilmedi. Sarı-Kırmızılılar, 30 Nisan'da yeni başkanını seçecek. Burak Elmas'ın göreve getirdiği Domenec Torrent'le yola devam edilme ihtimali zayıf görülüyor.

20 maçta servet alacak! Domenec Torrent'e dudak uçuklatan ücret

Yeni başkan, Katalan hocayla çalışmak istemezse, 2022-23 sezonunda geçerli olan 1.5 milyon avroluk yıllık ücretini ödemek zorunda. 12 maça çıkan Torrent, sezon sonuna kadar görevde kalması halinde takımının başında 20 maçı görmüş olacak.

20 maçta servet alacak! Domenec Torrent'e dudak uçuklatan ücret

Takvim'in haberine göre; gelecek sezon 1.5 milyon euro kazanacak olan Torrent, bu sezonki hak edişi olan 1 milyon 100 bin euro ile birlikte görevine son verilmesi halinde Cimbom'a 2.6 milyon euroya patlayacak.

Süper Lig'de 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 1.1 puan ortalaması yakaladı. Avrupa Ligi'nde ise 2 maçta Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapan İspanyol hoca, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Torrent'in sözleşmesinde 200 bin euro şampiyonluk primi de bulunuyor.

Spor

Domenec Torrent, Burak Elmas, Galatasaray, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

Eğrioturdoğrukonuş:

GS nin çok çağdaş zeki okumuş akıllı taraftarı da Takım yenilirse Hakemlere suç atacak. Bu adamlara yabancılara çuvalla verilen para bu memleketin GS nin parası değil sanki.

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