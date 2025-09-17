20. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 5. Gün Heyecanı

Japonya'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 5. gün müsabakaları sona erdi.

Başkent Tokyo'daki organizasyonda erkeklerde uzun atlama ve 1500 metre ile kadınlarda sırıkla atlama ve 3000 metre engelli finali disiplinlerinde madalya heyecanı yaşandı.

Erkekler uzun atlama finalinde İtalyan Mattia Furlani, 8.39'lık derecesiyle altın, Jamaikalı Tajay Gayle, 8.34'lük derecesiyle gümüş, Çinli Yuhao Shi, 8.33'lük derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 1500 metre finalinde Portekizli atlet Isaac Nader, 3.34.10'luk derecesiyle altın, Büyük Britanyalı Jake Wightman, 3.34.12'lik derecesiyle gümüş, Kenyalı Reynold Cheruiyot ise 3.34.25'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

Kadınlarda sırıkla atlamada ABD'li atlet Katie Moon, 4.90'lık kendi adına sezonun en iyi derecesiyle üst üste 3. kez dünya şampiyonasında altın madalya kazanırken ABD'li Sandi Morris, 4.85'lik kendi adına sezonun en iyi derecesiyle gümüş madalya, Slovenyalı atlet Tina Sutej ise 4.80'lik derecesiyle bronz madalya aldı.

Kadınlar 3000 metre engelli finalinde Kenyalı Faith Cherotich, 8.51.59'luk derecesiyle şampiyonu rekorunu kırarak altın madalyanın sahibi olurken Bahreynli atlet Winfred Yavi, 8.56.46'lık derecesiyle gümüş, Etiyopyalı Sembo Almayew ise 8.58.86'lık derecesiyle bronz madalya kazandı.

Berke Akçam ve Can Özüpek, finale kalamadı

Milli atletlerden Can Özüpek erkekler üç adım atlama elemelerinde 15.65'lik derecesiyle dünya 31'incisi oldu.

Berke Akçam ise 400 metre engelli yarı finalinde yarıştığı serisinde 5. olarak finale kalamadı.

Yarın 2 milli atlet piste çıkacak

Üç adım atlama elemelerinde mücadele eden milli atlet Tuğba Danışmaz, yarın TSİ 14.55'te final mücadelesine çıkacak. Tuğba, 14 metrelik derecesiyle dün tur atlamıştı.

Kadınlar yüksek atlama elemelerinde saat 19.15'te Buse Savaşkan, yarışacak.

Dünyanın en iyi atletlerini bir araya getiren organizasyonda 200 ülkeden, 2200 sporcu mücadele ediyor. Dokuz gün sürecek şampiyona boyunca 49 kategoride, 147 madalya verilecek.

Türkiye, organizasyona 12 erkek, 8 kadın sporcuyla katılıyor.