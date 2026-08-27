Milliler Yunanistan'ı Devirdi, Yarı Finalde Sırbistan Rakip

20. Akdeniz Oyunları'nda (Taranto 2026) mücadele eden Kadın Milli Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki 4. maçında Yunanistan'ı 3-1 yendi.

İtalya'nın Taranto kentindeki organizasyonda milliler, B Grubu'ndaki son maçında Yunanistan ile karşılaştı.

Rakibini 22-25, 25-17, 25-12 ve 25-16'lık setlerle 3-1 mağlup eden milli takım, namağlup grup lideri olarak yarı finale yükseldi.

Kadın Milli Voleybol Takımı, yarı finalde 29 Ağustos Cumartesi günü A Grubu ikincisi Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA