2. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Havza-Amasya etabı tamamlandı

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve SAMKON'un ortaklaşa düzenlediği 2'nci Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Havza- Amasya etabı Saraydüzü Kışla Binası önünde sona erdi. Samsun'dan Ankara'ya tarihin izinde 600 kilometre pedal çevirecek olan bisikletçileri Amasya'da Vali Yardımcısı Adem Ünal, Belediye Başkanı Turgay Sevindi ve vatandaşlar Saraydüzü Kışla Binası'nda karşıladı. Etabı başarıyla tamamlayarak dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Havza- Amasya etabını Flanders Region Belçika bisiklet takımının 37 yaşındaki sporcusu Rutger Wouters ilk sırada tamamladı. Rutger Wouters'a madalyası Amasya Vali Yardımcısı Adem Ünal tarafından takdim edildi. Belediye Başkanı Turgay Sevindi tarafından da başarılı sporculara kente özgü ürünler hediye verildi.

17 takım 89 profesyonel sporcunun katıldığı, 4 gün 4 etap halinde devam eden Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu, Samsun, Havza, Amasya, Çorum ve Çankırı bölgelerinden geçerek Ankara'da kurucu Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde son bulacak.

TURGAY SEVİNDİ: TURNUVAYA EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN MUTLUYUZ

Bisiklet turnuvasına ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirten Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, "Mustafa Kemal Atatürk'ün 105 yıl önce bağımsızlık meşalesini yaktığı kent Amasya'dayız. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayram etkinlikleri kapsamında Kurtuluş Yolu Bisiklet Turnuvası'na Amasya olarak ev sahipliği yapıyoruz. Gayet keyifli bir etkinlik. Biz de ev sahipliği yapmaktan mutluyuz. Hem şehrimizin tanıtımı hem de bağımsızlık meşalesinin yakıldığı kent olarak gururlu ve mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Amasya etabını tamamlayan sporcular yarın Çorum etabı için pedal çevirmek üzere yola çıkacak.