Üye Girişi
Haberler

2. Uluslararası Kürek Sörfü Kupası Kemer'de Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen 2. Uluslararası Kürek Sörfü Kupası, 9 ülkeden 270 sporcunun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlikte Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, bölgenin spor destinasyonu olma yolunda ilerlediğini belirtti.

2. Uluslararası Kürek Sörfü Kupası, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

Kemer Belediyesinin desteğiyle Kemer Turizmci ve İş İnsanları Derneğince (KEMİAD) Ayışığı Koyu'nda düzenlenen yarışmaya 9 ülkeden 270 sporcu katıldı.

Yarışlar öncesinde sporcular ve vatandaşlar, kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Liman Caddesi'nde başlayıp Kemer Cumhuriyet Meydanı'nda sona bulan kortejde sporcular giydikleri kostümlerle renkli görüntüler oluşturdu.

İlçede tatilini sürdüren turistler ve vatandaşlar, korteji cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, gazetecilere, Türkiye'nin en önemli spor destinasyonları arasında yer alan Kemer'de ekim ayını yoğun bir şekilde geçirdiklerini söyledi.

İlçede yapılan 14 spor organizasyonundan ikisinin dünya şampiyonası olduğunu belirten Topaloğlu, "Bu organizasyonlarda yaklaşık 8 bin sporcu ağırladık. Bugün de belediyemizin destekleriyle düzenlenen Kürek Sörfü Kupası yarışlarının startını verdik. Türkiye'de tanınmaya başlayan bu sporun merkezinin Kemer olacağından şüphemiz yok. Belediye olarak tüm spor organizasyonlarına destek vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Ayışığı Koyu'un 3 kilometrelik parkurunda başlayan yarışlarda, sporcular derece elde etmek için kürek çekti.

Organizasyon, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası açtı

İmamoğlu'nun o ifadelerini affetmedi! Erdoğan harekete geçti

 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı

Adalet Bakanı Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı

 Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış

9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
5. kattan düşerek can veren Tuğba'nın ölümünde korkunç şüphe! Profesör koca tutuklandı

5. kattan düşerek can veren Tuğba'nın ölümünde korkunç şüphe
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar olayı ne, anne ve baba tutuklandı mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 2-3 Kasım Esenyurt, Ataşehir, Küçükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 2-3 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Cuma günü hangi diziler var? 1 Kasım Cuma TV'de bu akşamki diziler Gaziantep Göztepe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Gaziantep Göztepe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 2-3 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 2-3 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yavuz Engin görevden alındı mı? Yenidoğan Çetesi savcısı görevden alındı mı? BUSKİ Bursa su kesintisi! 2-3 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.