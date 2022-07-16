2'nci Uluslararası Barış ve Özgürlük Kupası yarın başlayacak

Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü'nün birlikte düzenledikleri 2'nci Uluslararası Barış ve Özgürlük Kupası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında yarın başlayacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti, 2'nci Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası'na ev sahipliği yapacak. Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü'nün, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı anma, hatırlatma ve genç kuşağa aktarmak amacıyla hayata geçirilen kupa, KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında, 17-20 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Organizasyonda, Türkiye ve KKTC'nin de bulunduğu 14 ülkeden 28 sporcu yarışacak. İlk günün sonunda, Girne Kalesi'nde 2'nci. Barış ve Özgürlük Kupası Final Atışları ile ödül töreni, ardından mehteran eşliğinde bayrak yürüyüşü düzenlenecek. Okçuluk Kupası'nın açılışına KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız katılacak.

Demirören Haber Ajansı / Spor