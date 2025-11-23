2 kırmızı kart iptal edildi, İzmir'de kazanan çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 berabere bitti.

2 KIRMIZI KART İPTAL

Karşılaşmada hakem Ali Yılmaz'ın ilk yarıda verdiği iki kırmızı kart kararı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Maçın 44. dakikasında Kocaelispor forması giyen Balogh, Miroshi'ye yaptığı müdahale nedeniyle direkt kırmızı kart gördü. Pozisyon VAR'ın uyarısının ardından incelendikten sonra hakem kararını değiştirerek Balogh'a sarı kart verdi. İlk yarının uzatma bölümünde bu kez Göztepeli Miroshi, Keita'ya kafa attığı gerekçesiyle direkt kırmızı kart gördü. Yeniden VAR'ın devreye girmesiyle pozisyonu izleyen karşılaşmanın hakemi, kararını değiştirerek Miroshi'ye sarı kart verdi.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte, Göztepe, puanını 23'e, Kocaelispor ise 15'e yükseltti. Ligin bir sonraki maçında Göztepe, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Kocaelispor, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.