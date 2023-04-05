2 gol, 3 kırmızı! İtalya Kupası'ndaki Juventus-Inter derbisi nefes kesti

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Juventus, sahasında Inter ile kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekibin 83'üncü dakikada öne geçtiği karşılaşmada konuk ekip 90+5'te penaltıdan bulduğu golle skoru eşitledi ve maç 1-1 berabere bitti. Penaltı golü sonrası yaşanan gerginlikte İnter'den Lukaku ve Handanovic, Juventus'tan ise Cuadrado kırmızı kart gördü.