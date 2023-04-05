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2 gol, 3 kırmızı! İtalya Kupası'ndaki Juventus-Inter derbisi nefes kesti

2 gol, 3 kırmızı! İtalya Kupası'ndaki Juventus-Inter derbisi nefes kesti

Spor Haberleri

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Juventus, sahasında Inter ile kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekibin 83'üncü dakikada öne geçtiği karşılaşmada konuk ekip 90+5'te penaltıdan bulduğu golle skoru eşitledi ve maç 1-1 berabere bitti. Penaltı golü sonrası yaşanan gerginlikte İnter'den Lukaku ve Handanovic, Juventus'tan ise Cuadrado kırmızı kart gördü.

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Juventus ile Inter karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

İlk yarısı 0-0 biten maçta ev sahibi Juventus, 83. dakikada Juan Cuadrado'nun golüyle öne geçti.

2 gol, 3 kırmızı! İtalya Kupası'ndaki Juventus-Inter derbisi nefes kesti

Bremer'in 90+4. dakikada ceza sahası içinde elle oynaması sonrası Inter penaltı kazandı. Romelu Lukaku, 90+5'te penaltı noktasından skoru eşitledi ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.

2 gol, 3 kırmızı! İtalya Kupası'ndaki Juventus-Inter derbisi nefes kesti

Penaltı golü sonrası yaşanan gerginlikte İnter'den Lukaku ve Handanovic, Juventus'tan ise Cuadrado kırmızı kart gördü.

2 gol, 3 kırmızı! İtalya Kupası'ndaki Juventus-Inter derbisi nefes kesti

Juventus ile Inter arasındaki rövanş maçı 26 Nisan TSİ 22.00'de Milano'da oynanacak. Yarı finalin diğer ayağında ise Cremonese ile Fiorentina karşı karşıya gelecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

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