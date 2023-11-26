1984 Muşspor, sahasında Orduspor 1967'ye 3-0 mağlup oldu
TFF 3. Lig'de mücadele eden 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Orduspor 1967'ye 3-0 mağlup oldu. Maçta Orduspor 1967'den Önder Akdağ, Şükrü Kaan Kılıçaslan ve Cevatcan Ekinci gol atarken, Yusuf Avcılar kırmızı kart gördü.
TFF 3. Lig'de mücadele eden 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Orduspor 1967'ye 3-0 mağlup oldu.
Hakemler: Muhammed Taha Onat, Ömer Yasin Gezer, Erdinç Tufan
1984 Muşspor: İlker Günay, Salih Zafer Kurşunlu, Efe Karaoğlu, Kadir Torbacı, Mahsun Çapkan (Kaan Güdü dk. 66), İlker Avşar (Uğurcan İkikardeş dk. 67), Ahmet Abdullah Çakmak (Ömer Çetinbaş dk. 58), Furkan Gedik, Taha Tunç (Eray Pazar dk. 46), Kadir Yazıcı (Emircan Birinci dk. 77), Yusuf Yıldırım
Orduspor 1967: Cihan Şentürk, Güney Gencel, Recep Gül (M. Samican Keskin dk. 46), Önder Akdağ (Mustafa Yılmaz dk. 67), Şükrü Kaan Kılıçaslan (Serhan Yılmaz dk. 82), Kadir Taşoğlu, Fatih Mankır, Rıdvan Koçak, İsmail Kayalı, Gökay Eser (Cevatcan Ekinci dk. 61), Yusuf Avcılar
Goller: Önder Akdağ (dk. 5), Şükrü Kaan Kılıçaslan (dk. 51), Cevatcan Ekinci (dk. 90+8) (Orduspor 1967)
Kırmızı kart: Yusuf Avcılar (90+9) (Orduspor 1967)
Sarı kartlar: Efe Karaoğlu, Kadir Torbacı (1984 Muşspor), Günay Gencel, Cihan Şentürk, Kadir Taşoğlu (Orduspor 1967) - MUŞ