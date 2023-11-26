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1984 Muşspor, sahasında Orduspor 1967'ye 3-0 mağlup oldu

TFF 3. Lig'de mücadele eden 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Orduspor 1967'ye 3-0 mağlup oldu. Maçta Orduspor 1967'den Önder Akdağ, Şükrü Kaan Kılıçaslan ve Cevatcan Ekinci gol atarken, Yusuf Avcılar kırmızı kart gördü.