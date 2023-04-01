1957'den bu yana bir ilk yaşanacak! Barcelona, Camp Nou'ya veda ediyor

Barcelona'nın 1957'den bu yana maçlarını oynadığı Camp Nou yenileme çalışmaları nedeniyle gelecek sezon kapılarını kapatacak. Katalan devi, 2023-2024 sezonunda Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nu kullanacak. Efsane stadyumun yenilenmesi için Barcelona, 1.3 milyar sterlinlik fon alacak.

La Liga'da şampiyonluğa koşan Barcelona, gelecek sezon efsane stadı Camp Nou'yu yenileyecek. Katalan devi, ABD yatırım şirketleri Goldman Sachs ve JP Morgan ile anlaşmak üzere.

1.3 MİLYAR FON ALACAK

Hem belediye meclisini hem de UEFA'ya gelecek sezon maçlarını Camp Nou'da oynamayacağı yönünde bilgilen Barcelona, stadını yenilemek için ABD'li iki şirketten 1.3 milyar sterlinlik fon alacak.

YENİ STAT BELLİ OLDU

1957'den bu yana ilk kez evinden uzak kalacak Barcelona, 2023-2024 sezonunda maçlarını 55.926 kişi kapasiteli Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacak.

Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu