1926 Bulancakspor, Karabük İdmanyurdu'nu 3-1 ile Geçti
TFF 3. Lig 3. Grup'ta Bulancak İlçe Stadyumu'nda oynanan maçta 1926 Bulancakspor, Karabük İdmanyurdu'nu 3-1 mağlup etti. Maçta goller Seyit Ali Kahya, Hamit Bayraktar ve Hakan Kuş'tan geldi.
Stat: Bulancak İlçe
Hakemler: Erdem Demirtaş, Muhammet Cafer Algül, İbrahim Alaka
1926 Bulancakspor: İshak, Hamit, Enes (Serhat (dk. 79), Abdullah (Tarık dk. 60), Selman Faruk, Ataberk, Mustafa, Yakup (Yunus Emre dk. 60), Görkem, Zafer (Soner dk. 38), Hakan
Teknik Direktör: Bülent Demirkanlı
Karabük İdmanyurdu: Furkan Yasin, Göksu, Kağan, Ahmet, Arda, Mustafa (Berkcan dk. 67), Mert, Seyit Ali (Kaan dk. 78), Eray (Ahmet dk. 78), Ege, Tugay
Teknik Direktör: Şenol Demir
Goller: Seyit Ali Kahya (dk. 20) (Karabük İdmanyurdu), Hamit Bayraktar (dk. 36), Hakan Kuş (dk. 62, ve 71 pen.) (1926 Bulancakspor)
Sarı Kartlar: Eray Uysal, Göksu Mutlu (Karabük İdmanyurdu), Yunus Emre Kobya, İshak Aydın (1926 Bulancakspor) - GİRESUN