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1926 Bulancakspor, Bölgesel Amatör Lig'den 3. Lig'e Yükselerek Şampiyonluk Kupasını Aldı

1926 Bulancakspor, Bölgesel Amatör Lig'den 3. Lig'e Yükselerek Şampiyonluk Kupasını Aldı
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Bölgesel Amatör Lig 2. Grubu'nu lider tamamlayan 1926 Bulancakspor, şampiyonluk kupasını alarak Nesine 3. Lig'e yükseldi. Giresun ekibi, Ünye 1957 Spor karşısında mağlup olmasına rağmen, bir üst lige çıkmayı garantiledi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grubu'nu lider tamamlayarak Nesine 3. Lig'e yükselen 1926 Bulancakspor, şampiyonluk kupasını aldı.

Ligin 29. haftasında Bulancak İlçe Stadı'nda Ünye 1957 Spor ile karşılaşan Giresun ekibi, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Bulancakspor, bu yenilgiye rağmen 27. haftada deplasmanda Gümüşhanespor'u 4-0 mağlup ederek, bir üst lige çıkmayı garantilemişti.

Ünye 1967 maçının ardından böylece Nesine 3. Lig'e yükselen 1926 Bulancakspor, kupasını aldı.

Öte yandan Giresun temsilcisi ligi Ortahisar Futbol ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayla tamamlayacak.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Spor
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