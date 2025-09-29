1907 detayı bomba! Fenerbahçe Kerem ile iki sözleşme imzalamış

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesine dair dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Spor yorumcusu İbrahim Seten, milli futbolcu için iki ayrı sözleşme imzalandığını öne sürdü.

SETEN: İKİ SÖZLEŞME İMZALANDI

TV100'de konuşan Seten, Kerem Aktürkoğlu için bir resmi sözleşmenin Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirildiğini, diğer sözleşmenin ise imaj hakları üzerinden düzenlendiğini iddia etti. Bu imaj hakkı anlaşmasına göre Kerem'in yıllık 5.8 milyon euro net gelir elde ettiği, ayrıca yaklaşık 1.2 milyon euro da vergi ödendiği öne sürüldü.

1907 TL DETAYI

İddiaların en çok konuşulan kısmı ise resmi sözleşmede yazan maaş oldu. Seten, iki eski yöneticiyle görüştüğünü belirterek, TFF'ye bildirilen belgede Kerem Aktürkoğlu'nun maaşının yalnızca 1907 TL olarak göründüğünü dile getirdi.

KAMUOYUNDA YANKI BULDU

Bu çarpıcı iddia futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Fenerbahçe cephesinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.