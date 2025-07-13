19 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı Yarı Finalde Elendi
19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası yarı finalinde Bulgaristan'a 3-1 yenilerek final şansını kaçırdı. Türkiye, şimdi Polonya ile üçüncülük mücadelesine çıkacak.
19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde Bulgaristan'a 3-1 yenildi.
Hırvatistan'ın Osijek kentinde oynanan yarı final müsabakasında milli takım, Bulgaristan'la karşılaştı.
Rakibine 23-25, 25-18, 21-25, 25-23 ve 9-15 setlerle 3-2 yenilen milli takım, final şansını kaçırdı. Türkiye, üçüncülük maçında yarın Polonya'yla karşılaşacak.
Finalde ise ABD ile Bulgaristan karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor