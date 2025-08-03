19 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı Dünya Şampiyonası'nı 20. Sırada Tamamladı

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19 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Özbekistan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Kolombiya'ya 3-2 yenilerek turnuvayı 20. sırada tamamladı.

19 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Özbekistan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nı 20. sırada tamamladı.

Ay-yıldızlılar, başkent Taşkent'te yapılan organizasyonda klasman maçında Kolombiya ile karşılaştı.

Rakibine 3-2 (20-25, 25-22, 20-25, 25-23, 15-12) mağlup olan milli takım, Dünya 19 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası'nı 20. sırada bitirdi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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