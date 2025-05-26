19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası İzmir'de Gerçekleştirildi

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası İzmir'de Gerçekleştirildi
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Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası, 110 sporcunun katılımıyla Özel ERA Koleji İzmir Mavişehir Kampüsünde yapıldı. Turnuva büyük ilgi gördü ve katılımcılara ödüller verildi.

Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğiyle 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası, 110 sporcunun katılımıyla Özel ERA Koleji İzmir Mavişehir Kampüsünde yapıldı.

24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenen satranç turnuvası yoğun ilgi gördü. Turnuvaya 4 farklı kategoriden Gençlik ve Spor İl/İlçe Müdürlüklerinden çıkartılan TSF lisanslı 110 sporcu katıldı. Turnuvada eşleştirmeler 6 tur üzerinden İsviçre sistemine göre yapılıp 35'+30" eklemeli tempo ile oynandı. Turnuva açılışında konuşan Özel ERA Koleji Mavişehir Kampüsü yetkilileri, Mustafa Kemal Atatürk'ün armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında; sporcuları ve ailelerini misafir etmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Turnuva sonunda katılan tüm sporculara katılım belgeleri, madalyaları ve kupaları takdim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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