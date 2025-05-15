19 Mayıs Erciyes Dağı Gençlik Tırmanışı İçin Hazırlıklar Tamamlandı

19 Mayıs Erciyes Dağı Gençlik Tırmanışı İçin Hazırlıklar Tamamlandı
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Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun 2025 yıllık faaliyet programında yer alan 19 Mayıs Erciyes Dağı Gençlik Tırmanışı, 18-19 Mayıs 2025 tarihlerinde 23 dağcı ile gerçekleştirilecek. Tırmanışa katılacak olan sporcular için gerekli ekipmanlar belirlendi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu 2025 yıllık faaliyet programında yer alan 19 Mayıs Erciyes Dağı Gençlik Tırmanışı 18-19 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılacak. Tırmanışa 9 farklı şehirden 23 dağcı katılacak.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından daha önce duyurusu yapılan 19 Mayıs Erciyes Dağı Gençlik Tırmanışı için katılım listesi belirlendi. 18-19 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacak olan tırmanışa 89 farklı şehirden 23 dağcı katılacak. Tırmanış, katılımcıların 18 Mayıs'ta Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde toplanması ile başlayacak. Tırmanış 19Mayıs saat 03.00'da başlayacak. Dağcılar, zirvede saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okumasının ardından dönüşe geçilecek.

Türkiye Dağcılık Federasyonu; tırmanışa katılacak olan sporcular için krampon, buz kazması, kask, çadır (kış şartlarına uygun), uyku tulumu (-10C ve altına dayanıklı), termal giysiler ve kafa lambasının mecburi olduğunu duyurdu. Tırmanış, hava şartları göz önünde bulundurularak Tekir Yaylası rotasından gerçekleştirilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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