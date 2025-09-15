Haberler

19. Erciyes Kupası 18 Eylül'de Başlıyor

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un düzenlediği 19. Erciyes Kupası, 18-20 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde yapılacak. Turnuvada Fenerbahçe Opet, Melikgazi Kayseri Basketbol, ÇİMSA ÇBK Mersin ve Emlak Konut takımları mücadele edecek ve basketbolseverler karşılaşmaları ücretsiz izleyebilecek.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenecek Erciyes Kupası, 18 Eylül Perşembe günü başlayacak.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde 18-20 Eylül'de gerçekleştirilecek Erciyes Kupası'nda Fenerbahçe Opet, Melikgazi Kayseri Basketbol, ÇİMSA ÇBK Mersin ve Emlak Konut, mücadele edecek.

Basketbolseverler karşılaşmaları ücretsiz takip edilebilecek.

