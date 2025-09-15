19. Erciyes Kupası 18 Eylül'de Başlıyor

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenecek Erciyes Kupası, 18 Eylül Perşembe günü başlayacak.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde 18-20 Eylül'de gerçekleştirilecek Erciyes Kupası'nda Fenerbahçe Opet, Melikgazi Kayseri Basketbol, ÇİMSA ÇBK Mersin ve Emlak Konut, mücadele edecek.

Basketbolseverler karşılaşmaları ücretsiz takip edilebilecek.