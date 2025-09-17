19. Erciyes Cup Maç Programı Açıklandı

MELİKGAZİ Kayseri Basketbol ev sahipliğinde bu sene 19'uncu kez düzenlenecek hazırlık turnuvası Erciyes Cup'ın maç programı belli oldu.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol tarafından düzenlenen 19'uncu Erciyes Cup hazırlık turnuvası 4 takımın katılımıyla 18 - 20 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Kadir Has Kongre ve Spor Salonu'nda oynanacak müsabakalara ev sahibi Melikgazi Kayseri Basketbol dışında Fenerbahçe, ÇBK Mersin ve Emlak Konut katılacak. Turnuva yarın başlayacak.

Maç programı şu şekilde açıklandı;

18 EYLÜL PERŞEMBE

16.00 Fenerbahçe - ÇBK Mersin

18.00 Melikgazi Kayseri Basketbol – Emlak Konut

19 EYLÜL CUMA

16.00 ÇBK Mersin - Emlak Konut

18.00 Melikgazi Kayseri Basketbol - Fenerbahçe

20 EYLÜL CUMARTESİ

16.00 Emlak Konut - Fenerbahçe

18.00 ÇBK Mersin - Melikgazi Kayseri Basketbol