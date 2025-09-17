Haberler

19. Erciyes Cup Maç Programı Açıklandı

19. Erciyes Cup Maç Programı Açıklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi Kayseri Basketbol ev sahipliğinde düzenlenecek 19. Erciyes Cup hazırlık turnuvası, 18-20 Eylül tarihlerinde Kadir Has Kongre ve Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Turnuvaya Fenerbahçe, ÇBK Mersin ve Emlak Konut takımları katılacak.

MELİKGAZİ Kayseri Basketbol ev sahipliğinde bu sene 19'uncu kez düzenlenecek hazırlık turnuvası Erciyes Cup'ın maç programı belli oldu.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol tarafından düzenlenen 19'uncu Erciyes Cup hazırlık turnuvası 4 takımın katılımıyla 18 - 20 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Kadir Has Kongre ve Spor Salonu'nda oynanacak müsabakalara ev sahibi Melikgazi Kayseri Basketbol dışında Fenerbahçe, ÇBK Mersin ve Emlak Konut katılacak. Turnuva yarın başlayacak.

Maç programı şu şekilde açıklandı;

18 EYLÜL PERŞEMBE

16.00 Fenerbahçe - ÇBK Mersin

18.00 Melikgazi Kayseri Basketbol – Emlak Konut

19 EYLÜL CUMA

16.00 ÇBK Mersin - Emlak Konut

18.00 Melikgazi Kayseri Basketbol - Fenerbahçe

20 EYLÜL CUMARTESİ

16.00 Emlak Konut - Fenerbahçe

18.00 ÇBK Mersin - Melikgazi Kayseri Basketbol

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Mossad ajanı Babek Şehbazi'yi idam etti

Mossad ajanı Babek Şehbazi idam edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.