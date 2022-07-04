19. Akdeniz Oyunları A Milli Kadın Hentbol Takımı, 19. Akdeniz Oyunları klasman maçında Tunus'u 35-29 mağlup ederek organizasyonu 5. sırada tamamladı. A Milli Kadın Hentbol Takımı, 19. Akdeniz Oyunları klasman maçında Tunus'u 35-29 mağlup ederek organizasyonu 5. sırada tamamladı. Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cezayir'in Oran kentindeki El Hachemi Hantaz Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 20-14 önde kapatan ay-yıldızlı ekip, skor üstünlüğünü koruyarak maçı 35-29 kazandı. Aslı İskit, attığı 6 golle milli takımın en skorer ismi oldu. Erkek Hentbol Milli Takımı oyunları 8. bitirdi Klasman maçında İtalya'ya 34-26 mağlup olan A Milli Erkek Hentbol Takımı, oyunları 8. sırada tamamladı. İtalya, 24 Şubat Arzew Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresini de 22-11 önde bitirdi. AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Akdeniz Oyunları Tunus Spor Haberler

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