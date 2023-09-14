18 Yaşındaki Nisa Naz Uzunoğlu, Öğretmen Pilot Olmayı Hedefliyor

Ultralight pilot lisansı (UPL) alan 18 yaşındaki Nisa Naz Uzunoğlu, tek motorlu uçaklarda öğretmen pilot olmayı hedefliyor. Uzunoğlu, Türkiye'nin en genç kadın pilotları arasına adını yazdırdı ve şimdi öğretmen pilot olmak için eğitimlere başladı.

Ultralight pilot lisansı (UPL) alan 18 yaşındaki Nisa Naz Uzunoğlu, tek motorlu uçaklarda öğretmen pilot olmayı hedefliyor.

Çocukluğundan bu yana pilot olmayı isteyen Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü 1. sınıf öğrencisi Uzunoğlu, geçen yıl Bursa'daki Uludağ Havacılıkta eğitime başladı.

Yaklaşık 2 ay önce lisans alarak tek motorlu hava aracını kullanmaya başlayan Uzunoğlu, tek motorlu uçakla 25 saatlik uçuş, 45 saatlik de teorik eğitimi başarıyla tamamlayarak adını, Türkiye'nin en genç kadın pilotları arasına yazdırdı.

Hedefini yükselten Uzunoğlu, öğretmen pilot olmak için de Yunuseli Havaalanı'nda eğitimlere başladı.

Nisa Naz Uzunoğlu, AA muhabirine, çocukken tatilde kadın pilot gördüğünü ve ondan etkilendiğini söyledi.

O günden sonra pilot olmayı hedeflediğini belirten Uzunoğlu, bu alanda eğitim almak için araştırmalar yaptığını anlattı.

Uzunoğlu, geçen yıl Bursa'daki Uludağ Havacılık ile iletişim kurduğunu ve eğitimlere başladığını anımsatarak, zorlu ve heyecanlı geçen eğitimlerin ardından lisans aldığını belirtti.

Uçmanın kendisi için vazgeçilmez bir tutku olduğunu ve uçarken daha mutlu hissettiğini dile getiren Uzunoğlu, "Uçmak, sadece özgürlüğün ve mutluluğun yanı sıra öz disiplinimi düzenleyip, hayata, olaylara bakış açımı değiştirdi. Uçarken olduğu gibi, durumları 360 derece görüp değerlendirme yapmamı sağladığı için daha farkında ve doğru kararlar vermeme de yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

O dönem üniversite sınavına hazırlandığı için eğitimlerinin uzun sürdüğünü ifade eden Uzunoğlu, "Yaklaşık 8-9 ay kadar sürdü. Aynı zamanda okulda derslere gitmeye çalışıyordum, onun için biraz uzun sürdü. Vakit ayırabildiğimiz sürece zaten 25 saat eğitim çok daha kısa bir sürede biter. Bundan sonraki hedefim öğretmen pilot olmak." dedi.

Tecrübe uçuşlarına ve eğitimine devam ettiğini dile getiren Uzunoğlu, "Türkiye'de sivil olarak da uçabilmenin mümkün olduğunu, kendim gibi gençlere de öğretebilmek adına bu eğitimi tamamlamayı çok istiyorum. Sayılı kadın eğitmen pilotlardan biri olacağım. İleride hava yolu şirketlerine doğru ilerlemek istiyorum. Buraya ilk görüşmeye geldiğimde Türkiye'nin en genç kadın pilotu olma gibi bir düşüncem yoktu. Ufak bir araştırmadan sonra en genç kadın pilotun ben olduğunu öğrendim. Hocalarım da sağ olsun beni bu konuda desteklediler." diye konuştu.

"Çok iyi bir kadın pilot geliyor"

Uzunoğlu'nun eğitmeni pilot Onur Umur Yürekli de gençleri havacılığa kazandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Yürekli, Nisa'nın, en iyi öğrencilerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Çok genç olmasına rağmen harika bir disipline sahip. Kendisinin ileride de çok daha başarılı olacağını düşünüyorum. Kararlılıkla çalışmalarına devam ediyor. Kısmetse Nisa'yı öğretmen pilot yapmak istiyoruz. Ben eminim ki çok iyi bir kadın pilot geliyor önümüzdeki günlerde. Türk havacılığına kazandırıyoruz inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Pilotluk eğitimleri hakkında da bilgi veren Yürekli, eğitimlere başlamak için 17 yaşına girmenin yeterli olduğunu kaydetti.