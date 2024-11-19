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18 Yaş Altı Milli Takım, Hollanda ile Berabere Kaldı

18 Yaş Altı Milli Takım, Hollanda ile Berabere Kaldı
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18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Sakarya'daki hazırlık maçında Hollanda ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda Shane Kluivert'ın golüyle geriye düşen Türkiye, 86. dakikada Ahmet Sami Bircan'ın golüyle eşitliği sağladı.

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Sakarya'da yaptığı hazırlık maçında Hollanda ile 1-1 berabere kaldı.

Sapanca Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem İsmet Yılmaz yönetirken, yardımcılıklarını Ayşegül Çetinkaya ve Abdurrahim Ay yaptı.

Milli takım karşılaşmaya Kerem Matışlı, Deniz Emre Ofli, Arda Ünyay, Ege Araç, Berkay Aslan, Özder Özcan, Hasan Talha Ayyıldız, Metin Şen, Hüseyin Maldar, Battal Ömer Duldar ve Arda Öztürk 11'iyle başladı.

Hollanda ise sahaya Aymean el Hani, Lyfe Oldenstam, Mylo van der Lans, Juwensley Onstein, Giannino Vianello, Jinairo Johnson, Luca Messori, Thijs Kraaijeveld, Shane Kluivert, Tobias van den Elshout ve Gino Verhulst 11'iyle çıktı.

Hollanda, 36. dakikada Shane Kluivert'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Türkiye, 86. dakikada Ahmet Sami Bircan'ın attığı golle maçı 1-1 eşitliğe getirdi.

Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Kaynak: AA / Onur Orhan - Spor
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