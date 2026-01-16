Haberler

Voleybol: 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri yarı finalinde Karadağ'ı 3-0 yenerek finale çıktı. Takım, yarın Bulgaristan ile final maçı yapacak.

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin yarı finalinde Karadağ'ı 3-0 yenerek finale çıktı.

Ay-yıldızlı takım, başkent Sofya'da gerçekleştirilen organizasyonda yarı final maçında Karadağ ile karşılaştı.

Karadağ'ı 3-0 yenen ay-yıldızlı takım finale yükseldi. Milli takım, yarın final maçında Bulgaristan ile karşılaşacak.

18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, elemeleri şampiyon tamamlaması halinde 1-12 Temmuz'da Letonya ve Litvanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkı elde edecek.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
