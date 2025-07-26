18 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, EYOF 2025'te Altın Madalya Kazandı

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Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde finalde İtalya'yı 3-1 yenerek altın madalya kazanan 18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Üsküp'te büyük bir başarıya imza attı. Ayrıca, Yaşam Suğra Akan artistik cimnastik yer aletinde bronz madalya kazandı.

18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2025) mücadele eden 18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, finalde İtalya'yı 3-1 yenerek altın madalya kazandı.

Ay-yıldızlılar, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen organizasyonda oynanan final maçını, 25-15, 19-25, 25-17 ve 26-24'lük setlerle 3-1 kazandı.

Öte yandan Yaşam Suğra Akan, artistik cimnastik yer aletinde bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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