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Voleybol: 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası

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Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup ilk maçında Çekya'yı 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, yarın Belçika ile karşılaşacak.

Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki ilk maçında Çekya'yı 3-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlılar, Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan karşılaşmayı 25-18, 25-21 ve 25-16'lık setlerle kazandı.

Milli takım, turnuvadaki 2. maçında yarın TSİ 15.00'te Belçika ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
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