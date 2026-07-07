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18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı'nda hedef Avrupa şampiyonluğu

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18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Letonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ilk 5 maçını 3-0 kazanarak yarı finale yükseldi ve şampiyonluğu hedefliyor.

18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen 2026 CEV 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda birinciliği hedefliyor.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, milliler, organizasyonda oynadığı ilk 5 maçı da 3-0 kazanarak 15 puanla grup aşamasının bitimine 2 karşılaşma kala yarı finale yükselmeyi garantiledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen takım kaptanı Güz Özerol ile başantrenör Akif Gökhan Öner, kalan grup maçlarını kazanarak final etabına moralli çıkmak ve turnuvayı şampiyonlukla tamamlamak istediklerini belirtti.

Takım kaptanı Güz Özerol, turnuvaya iyi başladıklarını, kalan grup maçlarını da kazanıp final etabında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyledi.

Başantrenör Akif Gökhan Öner ise grup aşamasında oynanan 5 karşılaşmada da istedikleri sonuçları aldıklarını ifade ederek, kalan iki maçı da kazanıp final etabına moralli çıkmayı, ardından da başarılı sonuçlarla şampiyonayı en iyi şekilde tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Milli takım, turnuvadaki 6. maçında yarın TSİ 17.30'da İzlanda ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
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