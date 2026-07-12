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Voleybol: Avrupa 18 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası

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Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'ya 3-0 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.

Letonya'nın başkenti Riga'daki Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmada milli takım, İtalya'ya 25-20, 25-16 ve 25-15'lik setlerle 3-0 kaybetti.

Finale kadar oynadığı tüm maçları kazanan milliler, finalde ilk yenilgisini alarak şampiyonayı Avrupa ikincisi olarak tamamladı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
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