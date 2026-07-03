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Voleybol: 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası

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Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki üçüncü maçında Polonya'yı 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı. Ay-yıldızlılar, 5 Temmuz'da Letonya ile karşılaşacak.

Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki üçüncü maçında Polonya'yı 3-0 yendi.

Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan karşılaşmayı 25-22, 25-16 ve 25-19'luk setlerle kazanan ay-yıldızlılar, 3'te 3 yaptı.

Milli takım, turnuvadaki 4. maçında 5 Temmuz Pazar günü TSİ 20.00'de ev sahibi Letonya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
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