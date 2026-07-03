Voleybol: 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası
Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki üçüncü maçında Polonya'yı 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı. Ay-yıldızlılar, 5 Temmuz'da Letonya ile karşılaşacak.
Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki üçüncü maçında Polonya'yı 3-0 yendi.
Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan karşılaşmayı 25-22, 25-16 ve 25-19'luk setlerle kazanan ay-yıldızlılar, 3'te 3 yaptı.
Milli takım, turnuvadaki 4. maçında 5 Temmuz Pazar günü TSİ 20.00'de ev sahibi Letonya ile karşılaşacak.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer