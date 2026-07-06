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18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek

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Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası, 7-18 Temmuz tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek. Türkiye, 1. Grup'ta Finlandiya, İtalya ve Polonya gibi takımlarla mücadele edecek.

Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası, yarın İtalya'da başlayacak.

Porto San Giorgio ve Cisterna di Latina kasabalarının ev sahipliği yapacağı organizasyon, 7-18 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye, 1. Grup'ta Finlandiya, İtalya, İzlanda, Polonya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, 16 takımın katıldığı turnuvadaki grup maçlarını Porto San Giorgio'da oynayacak.

Gruplarda ilk 2 sırayı alan ekipler, adlarını yarı finale yazdıracak.

Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki en iyi derecesini, 3'üncü olduğu 2015 ve 2017'de elde etti.

Milli takımın maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

16.00 Finlandiya-Türkiye

8 Temmuz:

13.30 Türkiye-Yunanistan

9 Temmuz:

16.00 Polonya-Türkiye

11 Temmuz:

18.30 Türkiye-İzlanda

12 Temmuz:

18.30 Slovenya-Türkiye

14 Temmuz:

16.00 Sırbistan-Türkiye

15 Temmuz:

21.00 Türkiye-İtalya

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
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