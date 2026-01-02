18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın sahaya çıkacak
18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, yarın Karadağ ile yapacağı maçla Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne başlayacak. Türkiye A Grubu'nda Karadağ, Romanya ve Kosova ile mücadele edecek.
18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Raunt ilk maçında yarın ev sahibi Karadağ ile karşılaşacak.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Türkiye, A Grubu'nda Karadağ, Romanya ve Kosova ile mücadele edecek.
Grubunu ilk iki sırada tamamlayan takımlar, B Grubu'nu (Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan) ilk iki sırada bitiren ekiplerle çapraz eşleşme usulüne göre karşılaşacak.
Elemeleri şampiyon olarak tamamlayan ülke, 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne doğrudan katılma hakkı elde edecek.
Millilerin kadrosu ve maç programı ise şöyle:
Kadro
Pasörler: Orhan Yağız Yavuz, Ahmet Tuğalp Uludağ
Pasör çaprazları: Furkan Emre Kurt, Alaattin Eren Çimen
Smaçörler: Utku Görkem Pehlevan, İbrahim Aslan Çiftçi, Said Atakan Özen, Melih Görkem Mangırcı
Orta oyuncular: Okan Özkaya, Bayram Mert Güler, Altan Aras, Alperen Barış Aktaş
Liberolar: Altar Yücel, Yağız Barkan
Program
Yarın:
20.00 Türkiye-Karadağ
4 Ocak Pazar:
22.30 Türkiye-Romanya
5 Ocak Pazartesi:
17.30 Türkiye-Kosova