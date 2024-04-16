18 Yaş Altı Basketbol Erkekler Anadolu Şampiyonası Kayseri'de Devam Ediyor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Kayseri'de düzenlenen 18 yaş altı Basketbol Erkekler Anadolu Şampiyonası Beyaz Grup müsabakaları sürüyor.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden 16 takımın mücadele verdiği müsabakalar Kayseri'deki 2 salonda gerçekleştiriliyor.

Müsabakalar sonunda 4 takım Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanacak.

TBF Kayseri İl Temsilcisi Mehmet Sağlam AA muhabirine, çok kaliteli ve zevkli maçların oynandığını ifade etti.

İllerde derece yapan takımların ilk önce bölgesel daha sonra Anadolu Şampiyonası'na katıldığını ifade eden Sağlam, başarı elde eden takımların daha sonra Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacağını belirtti.

Sağlam, "16 ilden gençler burada. Çok kaliteli ve zevkli müsabakalar izliyoruz. 2 salonda gerçekleştirilen müsabakalar cuma günü tamamlanacak. Cuma günü inşallah burada Türkiye Şampiyonası'na gidecek 4 takımı belirleyeceğiz. Müsabakaları izlemeye tüm spor ve basketbolseverleri bekliyoruz." diye konuştu.