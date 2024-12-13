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17 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti

17 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti
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İngiltere futbol camiası, 17 yaşındaki genç yetenek Kaylen Dennis'in ani ölümüyle sarsıldı. Walthamstow Football'un genç futbolcusu Dennis, maç sırasında bir anda fenalaşıp yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen genç oyuncu hayata döndürülemedi.

İngiltere futbol camiası, 17 yaşındaki genç yetenek Kaylen Dennis'in ani ölümüyle sarsıldı. Walthamstow Football'un genç futbolcusu Dennis, maç sırasında bir anda fenalaşıp yere yığıldı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen genç oyuncu hayata döndürülemedi. Sheffield United futbolcusu Rhian Brewster'ın kuzeni olan Dennis'in ölümü, spor dünyasında derin üzüntü yarattı.

Yerel basından alınan bilgilere göre, trajik olay geçtiğimiz Çarşamba günü Londra'da oynanan bir maçta yaşandı. Kaylen Dennis, sahada aniden yere yığıldı ve acil müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bu üzücü kayıp, hem takım arkadaşlarını hem de taraftarları derinden etkiledi.

17 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti

Kaynak: Haberler.com / Spor
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