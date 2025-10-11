Haberler

17 Yaş Altı Milli Takım, Özbekistan ile 2-2 Berabere Kaldı

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Taşkent'te hazırlık maçında karşılaştığı Özbekistan 18 Yaş Altı Milli Takımı ile 2-2 berabere kaldı. Millilerin gollerini Hasan Yakub İlçin ve Eymen Mustafa Erdoğan kaydetti.

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Taşkent'te hazırlık maçında karşılaştığı Özbekistan 18 Yaş Altı Milli Takımı ile 2-2 berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Jar Stadı'nda oynanan mücadelede millilerin gollerini 18. dakikada Hasan Yakub İlçin ve 45+1. dakikada Eymen Mustafa Erdoğan attı.

Özbekistan'ın gollerini ise 45+2. dakikada Amirkhon Muradov ve 82. dakikada Nurbek Sarsenbaev kaydetti.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
