Haberler

17 Yaş Altı Milli Takım, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'na Galibiyetle Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası eleme turu ilk maçında Bosna Hersek'i 3-1 mağlup etti. Goller Ali Demirbilek, Yağız Fikri Şen ve Tarık Buğra Kalpaklı'dan geldi. Takım, elemelerdeki ikinci maçında 14 Kasım'da Malta ile karşılaşacak.

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası eleme turu ilk maçında Bosna Hersek'i 3-1 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki FK Vozdovac Stadı'nda oynanan mücadelede millilerin gollerini 16. dakikada Ali Demirbilek, 42. dakikada Yağız Fikri Şen ve 68. dakikada Tarık Buğra Kalpaklı kaydetti. Bosna Hersek'in golünü ise 46. dakikada Damjan Jovic attı.

Karşılaşmayı TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay ve Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba, tribünden takip etti.

Ay-yıldızlı takım, elemelerdeki ikinci maçında 14 Kasım Cuma günü Malta ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan kargo uçağımız Gürcistan'da düştü

Azerbaycan'dan havalanan Türk uçağı Gürcistan'da düştü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılmaz Vural Arda Güler'in babasını 'Sakın' diyerek uyarmış

Yılmaz Vural Arda'nın babasını "Sakın" diyerek uyarmış
CHP'ye kapatma davası iddiası sonrası borsa sert düştü

Piyasalar allak bullak! Borsa kırmızıya döndü
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?

Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?
Yılmaz Vural Arda Güler'in babasını 'Sakın' diyerek uyarmış

Yılmaz Vural Arda'nın babasını "Sakın" diyerek uyarmış
Türkiye maçı öncesi İspanya'da Yamal şoku

Türkiye maçı öncesi İspanya'yı şoka uğratan gelişme
Meksika'da gizli mezar alanı keşfedildi: 16 ceset bulundu

Gizli mezar alanı keşfedildi: 16 ceset bulundu
6 kişinin öldüğü facia sonrası Dilovası Belediyesi'nde 5 isim görevden alındı

6 kişinin öldüğü facia sonrası 5 belediye personeli görevden alındı
Yılmaz Vural'dan yıldız futbolcuya olay sözler: Kimsin lan sen? Ahlaksız herif

Yıldız futbolcuya olay sözler: Kimsin lan sen? Ahlaksız herif
Yıllar sonra gelen tesadüf: Gül Sunal ile İzzet Günay trafikte karşılaştı

Fatma Girik'in unutulmaz rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı
Furkan Bölükbaşı tutuklandı

Mahkeme Furkan Bölükbaşı hakkında kararını verdi
Yılmaz Vural'dan Türk futbolu hakkında bomba sözler: İçine ettik

Türk futbolu hakkında bomba sözler: İçine ettik
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.