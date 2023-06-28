Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 17 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı, Balkan ve Avrupa Şampiyonaları için Ankara'da hazırlıklara başladı. Milliler, Sırbistan'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası ve Sırbistan ile Macaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Kampta yer alan 14 sporcu ise şunlardır: Kardelen Kaya, Irmak Nil Akpınar, Aylin Uysalcan, Eslem Yılmaz, Ceyda Kuyan, Ceylin Kuyan, Derinsu Bihan, Pasij Stefania, Güz Özerol, Begüm Kaçmaz, Duru Şah Tırpancı, Mina Olgar, Ece Esepaşa, Zeynep Nur Altıntaş.

17 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı, Balkan ve Avrupa Şampiyonaları için hazırlıklarına Ankara'da başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, 1-5 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası ile 11-23 Temmuz tarihleri arasında Sırbistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Bu iki önemli organizasyona hazırlanmak için kampta yer alan 14 sporcunun isimleri şu şekilde:

Kardelen Kaya, Irmak Nil Akpınar, Aylin Uysalcan, Eslem Yılmaz, Ceyda Kuyan, Ceylin Kuyan, Derinsu Bihan, Pasij Stefania, Güz Özerol, Begüm Kaçmaz, Duru Şah Tırpancı, Mina Olgar, Ece Esepaşa, Zeynep Nur Altıntaş.