17 Yaş Altı Milli Kadın Hentbol Takımı, Akdeniz Konfederasyonu Şampiyonası'nda 8. oldu

Türkiye 17 Yaş Altı Milli Kadın Hentbol Takımı, Priştine'de düzenlenen 19. Akdeniz Konfederasyonu Şampiyonası'nı 8. sırada tamamlayarak turnuvayı geride bıraktı. A Grubu'nda Karadağ, Kosova, ve Bulgaristan gibi takımlarla mücadele eden Türkiye, klasman maçında İtalya'ya yenildi.

17 Yaş Altı Milli Kadın Hentbol Takımı, 19. Akdeniz Konfederasyonu Şampiyonası'nı 8. sırada tamamladı.

Milliler, Kosova'nın başkenti Priştine'de 12 takımın katılımıyla düzenlenen şampiyonada A Grubu'nda Karadağ, Romanya, Kosova, Bulgaristan ve İspanya ile karşılaştı.

Grup maçlarında Karadağ'ı 19-18, Kosova'yı 22-21, Bulgaristan'ı da 28-26 yenen ay-yıldızlılar, Romanya'ya 37-21 ve İspanya'ya 30-20 mağlup oldu.

A Grubu'nu 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle 4. sırada bitiren Türkiye, klasman maçında İtalya'ya 27-22 yenilerek turnuvayı 8. sırada bitirdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
