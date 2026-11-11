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17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, San Marino'yu Trabzon'da 4-0 mağlup etti

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17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 2026-2027 UEFA Avrupa Şampiyonası elemeleri 1. tur ilk maçında Trabzon'daki Of İlçe Stadı'nda San Marino'yu 4-0 mağlup etti. Millilerin gollerini Yusuf Sivaslıoğlu, Metehan Eksiner ve Yiğit Kabaktaş kaydetti.

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 2026-2027 UEFA Avrupa Şampiyonası elemeleri 1. tur ilk maçında San Marino'yu 4-0 mağlup etti.

Trabzon'daki Of İlçe Stadı'nda oynanan müsabakada millilerin gollerini 12. dakikada Yusuf Sivaslıoğlu, 28. dakikada Metehan Eksiner ve 48 ile 89. dakikada Yiğit Kabaktaş kaydetti.

Ay-yıldızlıların yer aldığı grubun diğer maçında Kuzey Makedonya, Macaristan'ı 3-2 yendi.

Milliler, bir sonraki maçını 14 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'te Macaristan ile oynayacak.???????

Kaynak: AA
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