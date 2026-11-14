17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Macaristan'ı 4-0 yenip 2. turu garantiledi

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17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. tur 11. Grup'taki ikinci maçında Macaristan'ı 4-0 mağlup etti.

Of İlçe Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını milli takım, 20. dakikada Rıdvan Harman'ın golüyle 1-0 önde bitirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren ay-yıldızlı ekip, 51. dakikada penaltıdan Esad Muhammed Deniz, 64. dakikada Yiğit Kabaktaş ve 74. dakikada Edvin Piroth'un kendi kalesine attığı gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Gruptaki diğer maçta ise Kuzey Makedonya, San Marino'yu 1-0 yendi.

Bu sonuçların ardından grupta 2'de 2 yapan Türkiye ve Kuzey Makedonya, son müsabakalar öncesi 2. tura yükselmeyi garantiledi.

Milli takım, 11. Grup'taki son maçında 17 Kasım Salı günü saat 14.00'te Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA