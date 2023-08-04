17 Yaş Altı Kız Milli Hentbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda Büyük Britanya ile karşılaşacak

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 17 Yaş Altı Kız Milli Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası ikinci klasman ilk maçında yarın Büyük Britanya ile karşılaşacak. Şampiyona maçları canlı olarak EHF TV, SportsTV ve Dsmart Spor'dan takip edilebilecek.

17 Yaş Altı Kız Milli Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası ikinci klasman ilk maçında yarın Büyük Britanya ile karşılaşacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, Ankara'da THF Spor Kompleksi'nde yarın başlayacak şampiyonada, milli takım A Grubu'ndaki ilk maçında saat 18.45'te Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek. 7 Ağustos Pazartesi günü İtalya ile karşılaşacak milli takım, 9 Ağustos Çarşamba günü Avusturya ve 10 Ağustos Perşembe günü ise Letonya maçına çıkacak.

B Grubu'nda ise Bulgaristan, Finlandiya, Kosova, Polonya ve Slovakya mücadele edecek.

Şampiyona maçları EHF TV, SportsTV ve Dsmart Spor'dan canlı olarak takip edilebilecek. Organizasyon 13 Ağustos Pazar günü yapılacak maçlarla tamamlanacak.

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası ikinci klasman maçları, diğer bir merkez Azerbaycan'da da aynı tarih aralığında 10 takımın katılımıyla oynanacak. Her iki merkezde şampiyon olan iki ülkenin takımı, iki yıl sonra düzenlenecek 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na birinci klasmandan katılma hakkı elde edecek ve kazanan ülkelerin milli takımları, aynı şekilde 2 sene sonra düzenlenecek şampiyonaya birinci klasmandan katılmaya hak kazanacak.