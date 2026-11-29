17 Yaş Altı Kadın Hentbol Milli Takımı Faroe Adaları'na yenilip finallere kalamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Hentbol Milli Takımı, Avrupa şampiyonası elemeleri A Grubu'ndaki son maçında Faroe Adaları'na 29-21 yenildi. Torshavn'daki maçın ardından grubu 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3. sırada tamamlayan ay-yıldızlılar, en iyi üçüncü olamayınca finallere kalamadı.
Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Hentbol Milli Takımı, Avrupa şampiyonası elemeleri A Grubu'ndaki 3. ve son maçında Faroe Adaları'na 29-21 yenilerek finallere kalamadı.
Faroe Adaları'nın başkenti Torshavn'daki Vid Tjarnir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 13-10 geride kapatan Türkiye, sahadan mağlup ayrıldı.
Ay-yıldızlılar, 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle A Grubu'nu 3. sırada tamamladı.
Dörderli 4 grupta düzenlenen elemelerde ilk 2'ye giremeyen, en iyi 3'üncü de olamayan Türkiye, Avrupa şampiyonası biletini alamadı.
Kaynak: AA